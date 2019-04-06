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Названы самые выгодные высокопроизводительные смартфоны по версии AnTuTu за март

Эксперты ресурса AnTuTu, проанализировав рынок мобильных устройств, выделили лучшие в марте смартфоны по соотношению стоимости и производительности. Устройства, вошедшие в рейтинг, специалисты разделили на четыре ценовые категории.
Названы самые выгодные высокопроизводительные смартфоны по версии AnTuTu за март

Среди бюджетных девайсов лидирует Redmi Note 7 Pro от Xiaomi, наделенный 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. За ним в рейтинге следуют K5 Note от китайского бренда Lenovo и «семерка» Redmi, оцененные соответственно в $124 и $129.

Во вторую категорию аналитики AnTuTu включили гаджеты со стоимостью, не превышающей $300. Первое место в «тройке» досталось Meizu X8 с памятью 4/64 ГБ, второе - Lenovo Z5s, а последнее - Meizu Note 9.

В рейтинг устройств с ценником до $446 вошли аппараты Z5 Pro GT марки Lenovo, Meizu 6 и Xiaomi Mi 9. В списке премиальных смартфонов значится Mi 9 с приставкой Transparent Edition производства Xiaomi, а также мощный игровой Black Shark Helo и «шестерка» OnePlus.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:36

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