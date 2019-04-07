Борис Грачевский: "В последнее время Алексей Булдаков замкнулся в себе из-за забвения"

«Последние два-три года он себя хорошо чувствовал. Вел здоровый образ жизни. Но у него сердце болело. И он на износ работал. По-другому не мог. Если люди поворачивались к нему лицом, он не мог повернуться другим местом», - отзывается близкий друг семьи.





Борис Грачевский объяснил, что после роли, которая сделала Алексея Булдакова популярным он мало снимался, в основном в эпизодических ролях. Для артиста очень тяжело пережить забвение, ведь он на пике своей популярности бросил пить и всегда отвечал знакомым, что он "в завязке". После того, как у артиста выявили онкологию, которую ему удалось победить, он стал серьезнее относиться к здоровью, боролся с курением.Подтверждает слова Бориса Грачевского и Семен Стругачев. По словам юмориста, во последние месяцы перед смертью Алексею Булдакову было особенно тяжело. Он замкнулся в себе, мало с кем общался. Актер словно стал заложником своей самой известной роли - генерала Михалыча. Сниматься его звали только в эпизодических ролях, а для артиста масштаба Булдакова это был тяжелый удар.Сейчас знакомые и друзья ушедшего из жизни Алексея Булдакова переживают за его вдову Людмилу. Она всегда была рядом с актером, во всем ему помогала. Незадолго до кончины артиста пара отметила "серебряную" свадьбу - они прожили вместе 25 лет. Прощание и похоронная процессия известного и любимого всеми Алексея Булдакова пройдет 8 апреля в московском Доме кино. Похоронят его на Троекуровском кладбище.