В Египте найдена гробница супружеской пары времен династии Птолемеев
На юге Египта во время раскопок в Ахмиме на территории провинции Сохаг археологи наткнулись на гробницу с человеческими останками, предположительно, построенную для супружеской пары. Эксперты относят захоронение к периоду IV-I века до н. э., когда правила династия Птолемеев.
Информацией о находке поделилось Министерство по делам древности Египта. Одним из первых в усыпальницу вошел глава ведомства Мустафа Вазири, воспользовавшись входом, найденным при задержании команды «черных копателей», занимавшейся исследованием территории без специального разрешения.
В хорошо сохранившейся гробнице специалисты заметили две основные комнаты и многочисленные внутренние помещения, уходящие глубоко под землю. В саркофаге, выполненном из известняка, обнаружили мумию мужчины, вероятно, являвшегося высокопоставленным чиновником. В захоронении находился еще один склеп, предположительно, для супруги покойного, но ее останков не нашли.
Усыпальница украшена настенными росписями, представляющими сцены из жизни богов, которым поклонялись древние египтяне. Экспертов удивила яркость красок, не утративших цвета спустя 2000 лет. Кроме человеческих останков, в гробнице ученые нашли фрагменты тел животных и птиц.
Информацией о находке поделилось Министерство по делам древности Египта. Одним из первых в усыпальницу вошел глава ведомства Мустафа Вазири, воспользовавшись входом, найденным при задержании команды «черных копателей», занимавшейся исследованием территории без специального разрешения.
В хорошо сохранившейся гробнице специалисты заметили две основные комнаты и многочисленные внутренние помещения, уходящие глубоко под землю. В саркофаге, выполненном из известняка, обнаружили мумию мужчины, вероятно, являвшегося высокопоставленным чиновником. В захоронении находился еще один склеп, предположительно, для супруги покойного, но ее останков не нашли.
Усыпальница украшена настенными росписями, представляющими сцены из жизни богов, которым поклонялись древние египтяне. Экспертов удивила яркость красок, не утративших цвета спустя 2000 лет. Кроме человеческих останков, в гробнице ученые нашли фрагменты тел животных и птиц.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 05:11