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В Курской области четыре квартиранта изнасиловали 17-летнюю девушку

В Курской области четыре мужчины изнасиловали 17-летнюю девушку. Статью соответствующего содержания опубликовало местное интернет-издание.
В Курской области четыре квартиранта изнасиловали 17-летнюю девушку

По данным источника, трое из подозреваемых - украинцы, а четвертый - россиянин. Мужчины проживали на съемной квартире под Железногорском, так как работали там на стройке. Злоумышленники позвали в гости несовершеннолетнюю местную девушку и изнасиловали ее. В полицию позвонили соседи, когда услышали крики жертвы.

По данному нарушению закона уже заведено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:20

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