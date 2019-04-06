В Курской области четыре квартиранта изнасиловали 17-летнюю девушку





По данным источника, трое из подозреваемых - украинцы, а четвертый - россиянин. Мужчины проживали на съемной квартире под Железногорском, так как работали там на стройке. Злоумышленники позвали в гости несовершеннолетнюю местную девушку и изнасиловали ее. В полицию позвонили соседи, когда услышали крики жертвы.По данному нарушению закона уже заведено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.