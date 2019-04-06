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Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев подарил маме на день рождения пластическую операцию

На днях звезда скандального реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев рассказал, что его мама ложится в больницу.

Оказывается, Валентине Калгановой предстоит пластическая операция. Рустам отметил, что раньше таких операций его маме не делали. Единственное, чем обходилась Валентина, это уколы красоты.
Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев подарил маме на день рождения пластическую операцию

Надо отметить, что Калганова следит за собственной внешностью. Женщина ставит всевозможные маски, ходит на массаж и так далее. Она сама рассказывает, что операций ей никогда не делали. И вот теперь предстоит хирургическое вмешательство в два этапа.

Мама Рустама говорит, что за саму операцию не переживает.
Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев подарил маме на день рождения пластическую операцию

Операцию будет проводить известный хирург. Врач уже подчеркнул, что женщина выглядит хорошо, но всё же нужно чуточку подкорректировать возрастные изменения. Ведь их не может избежать любая женщина.

Сперва Калгановой проведут круговую подтяжку лица, а через месяц подтянут кожу на веках. Ну и надо сказать, что пластическая операция - подарок ко дню рождения от любимого сына Рустама.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:03

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