Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев подарил маме на день рождения пластическую операцию

Оказывается, Валентине Калгановой предстоит пластическая операция. Рустам отметил, что раньше таких операций его маме не делали. Единственное, чем обходилась Валентина, это уколы красоты.Надо отметить, что Калганова следит за собственной внешностью. Женщина ставит всевозможные маски, ходит на массаж и так далее. Она сама рассказывает, что операций ей никогда не делали. И вот теперь предстоит хирургическое вмешательство в два этапа.Мама Рустама говорит, что за саму операцию не переживает.Операцию будет проводить известный хирург. Врач уже подчеркнул, что женщина выглядит хорошо, но всё же нужно чуточку подкорректировать возрастные изменения. Ведь их не может избежать любая женщина.Сперва Калгановой проведут круговую подтяжку лица, а через месяц подтянут кожу на веках. Ну и надо сказать, что пластическая операция - подарок ко дню рождения от любимого сына Рустама.