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Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
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Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами

Мак Тонни, ученый из США, еще десять лет назад написал свою книгу, в которой выдвинул новую теорию о происхождении инопланетян. По мнению эксперта эти существа являются живущими глубоко под землей криптоземлянами.
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами

Мак Тонни утверждал, то на Земле произошел один или даже несколько апокалипсисов, во время которых выжить удалось далеко не всем. Футуролог предложил смоделировать гипотетическую катастрофу на планете. По существующей теории, пригодные для жизни условия сохранились бы только на территории Новой Зеландии и еще в нескольких местах. Например, в случае военного конфликта и тотальной ядерной войны. Выжить сможет небольшое количество людей, те, кто успеет построить бункеры со всем необходимым глубоко под землей. На поверхности же начнется борьба за выживание.

Так или иначе землянам придется приспособиться к новым условиям жизни, что несомненно скажется на их ДНК. Другими словами вместо людей на Земле появится некая новая раса, устойчивая к радиации и прочим нехарактерным для текущей Земли аномалиям. Вряд ли удастся сохранить хотя бы малую часть существующих знаний, потому новая раса будет дикарями. Если катастрофа будет космическая, то, скорее всего, она закончится серьезными деформациями в литосфере – например, перемещением полюсов, затоплением старых и появлением новых континентов.

Именно таким образом криптоземляне оказались, по мнению ученого, под землей, и потому они отдаленно напоминают людей по строению своего тела. Они живут под землей уже сотни или тысячи лет, а встречи с НЛО и инопланетными цивилизациями можно объяснить интересом криптоземлян к происходящему на поверхности планеты или же пополнением ресурсов для жизни.

После написания книги Мак Тонни скоропостижно скончался в возрасте 34 лет от аритмии. Однако, примечательно, что люди с таким диагнозом не живут более 24 лет, по показаниям специалистов. Его друг Ник Редферн рассказал о предположениях футуролога только спустя 10 лет после его смерти.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:36

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