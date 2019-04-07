NASA постоянно отслеживает потенциально опасные для Земли астероиды





В группу потенциально опасных для Голубой планеты объектов, названную NEO, ученые включили кометы и астероиды, «блуждающие» поблизости. Специалисты CNEOS выделили 155 метеоритов диаметром до 1 км, столкновение с которыми может иметь для Земли катастрофические последствия. Огромный ущерб «дому» людей способны причинить и намного меньшие объекты. В конце 2018 года в атмосферу планеты незаметно для всех наблюдательных центров ворвался астероид с 10-метровым диаметром. Космический «гость» взорвался в 25 км над Беринговым морем с силой, превысившей мощь брошенной на Хиросиму ядерной бомбы в десять раз.Современное оборудование позволяет отслеживать траекторию полета небесных объектов и особое внимание уделять кометам и метеоритам, реально опасным для Земли. Специалисты называют крайне низкой возможность упустить из виду космическое тело, несущее угрозу для планеты.