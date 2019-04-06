Любовь Успенская пришла на музыкальную премию «Жара» в лаковых ботфортах и шортах
Известная певица Любовь Успенская пришла на музыкальную премию «Жара» в коротких шортах и черных лаковых ботфортах. Ее наряд сочли одним из самых эффектных, ведь гости мероприятия и поклонники были под впечатлением.
Вечер прошел в зале «Крокус Сити Холла». На нем присутствовало много звезд, в частности, и Любовь Успенская, которая в феврале отпраздновала свой 65-й день рождения. Многократная обладательница премии «Шансон года» была откровенно одета, а в разгар премии совместно с Cygo спела одну из его песен «Бежим с тобою от гепарда».
Позже на своей странице в Instagram она опубликовала этот видеоролик. Публикация собрала множество комментариев, где подписчики Успенской восхищаются ее фигурой, среди них оказалась и певица Слава.
Вечер прошел в зале «Крокус Сити Холла». На нем присутствовало много звезд, в частности, и Любовь Успенская, которая в феврале отпраздновала свой 65-й день рождения. Многократная обладательница премии «Шансон года» была откровенно одета, а в разгар премии совместно с Cygo спела одну из его песен «Бежим с тобою от гепарда».
Позже на своей странице в Instagram она опубликовала этот видеоролик. Публикация собрала множество комментариев, где подписчики Успенской восхищаются ее фигурой, среди них оказалась и певица Слава.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:52