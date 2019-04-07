Компания Apple решила экономить на камерах для своих iPhone





Согласно результатам, стоимость камеры iPhone XS и XS Max составляет около 34,50 долларов, тогда как система камер конкурента Samsung в Galaxy S10 оценивается в 44 доллара за единицу. Две пары задних камер Huawei P30 Pro получили ценник в 56 долларов. Это позволяет сделать вывод: Huawei и Samsung превосходят «яблочную» корпорацию по затратам в 1,9 и 1,4 раза соответственно. Эксперты не учитывали затраты на ПО, анализируя девайсы.Если говорить о расходах на дисплеи, то важно отметить стоимость экрана Huawei P30 Pro, которая равна 110 долларам. Дисплей последней новинки компании из Купертино – 120 долларов, а Super AMOLED дисплей, которым может похвастаться Galaxy S10, стоит 125 долларов.