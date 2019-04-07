Компания Apple решила экономить на камерах для своих iPhone
Журналисты издания PhoneArena заподозрили, что компания Apple экономит на камерах для своих iPhone. Они ссылаются на данные аналитиков Cowen, чьи исследования показали: американская корпорация использует наиболее бюджетные камеры в своих топовых аппаратах.
Согласно результатам, стоимость камеры iPhone XS и XS Max составляет около 34,50 долларов, тогда как система камер конкурента Samsung в Galaxy S10 оценивается в 44 доллара за единицу. Две пары задних камер Huawei P30 Pro получили ценник в 56 долларов. Это позволяет сделать вывод: Huawei и Samsung превосходят «яблочную» корпорацию по затратам в 1,9 и 1,4 раза соответственно. Эксперты не учитывали затраты на ПО, анализируя девайсы.
Если говорить о расходах на дисплеи, то важно отметить стоимость экрана Huawei P30 Pro, которая равна 110 долларам. Дисплей последней новинки компании из Купертино – 120 долларов, а Super AMOLED дисплей, которым может похвастаться Galaxy S10, стоит 125 долларов.
Согласно результатам, стоимость камеры iPhone XS и XS Max составляет около 34,50 долларов, тогда как система камер конкурента Samsung в Galaxy S10 оценивается в 44 доллара за единицу. Две пары задних камер Huawei P30 Pro получили ценник в 56 долларов. Это позволяет сделать вывод: Huawei и Samsung превосходят «яблочную» корпорацию по затратам в 1,9 и 1,4 раза соответственно. Эксперты не учитывали затраты на ПО, анализируя девайсы.
Если говорить о расходах на дисплеи, то важно отметить стоимость экрана Huawei P30 Pro, которая равна 110 долларам. Дисплей последней новинки компании из Купертино – 120 долларов, а Super AMOLED дисплей, которым может похвастаться Galaxy S10, стоит 125 долларов.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 01:11