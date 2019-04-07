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Стройная Татьяна Котова не отказывается от любимых блюд

Татьяна Котова, восхищающая поклонников идеальной фигурой, поделилась в Instagram-аккаунте своим секретом стройности. Певица придерживается диет, но раз в неделю позволяет себе одно из любимых высококалорийных блюд.
Стройная Татьяна Котова не отказывается от любимых блюд

Знаменитость рассказала, что старается съесть долгожданное лакомство до 16:00. Во все остальные дни артистка предпочитает полезный малокалорийный рацион. Этот «секрет стройности» помогает Котовой держать свой вес в норме и сохранять прекрасную фигуру.

В качестве доказательства экс-участница «ВИА Гры» обнародовала снимок, сделанный на кухне. Котова запечатлена у плиты во время приготовления своих любимых «макарон по-флотски». Знаменитость призналась, что часто замечает удивленные взгляды окружающих, когда ест пиццу или вареники, пьет шампанское с клубникой. Однако эти блюда не отражаются на ее фигуре, так как правильное питание в остальные дни позволяет артистке всегда оставаться в форме.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 00:11

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