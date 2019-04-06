Аналитики назвали ТОП-5 автомобилей-«антидепрессантов» для российских водителей





В рейтинге авто, способных избавлять от депрессии, первое место специалисты отдали «заряженной» баварской модели BMW M2. Эта модель может похвастаться 3,0-литровым агрегатом мощностью 410 «лошадей», механической трансмиссией и задним приводом. Любители быстрой езды могут позволить себе такое удовольствие всего за 4,75 миллионов рублей.На второй позиции поднимающих настроение моделей оказался Ford Mustang. Под капотом «американца» находятся 2,3-литровый двигатель с отдачей в 320 лошадиных сил, приводящийся в движение МКПП. Третье место досталось конкуренту Ford Mustang – Dodge Challenger. Для «американской мечты» характерен 3,6-литровый атмосферный 310-сильный мотор, работающий в паре с автоматической коробкой передач. Отечественные автолюбители могут приобрести модель от 3 миллионов рублей.Заключают ТОП-5 «заряженный» Mercedes-Benz C63 AMG S с мощным 4,0-литровым «движком» V8, разработанным экспертами AMG, с отдачей 505 «лошадей» и Porsche 718 Cayman. Ценник первого автомобиля составляет около 6,36 миллионов рублей. Что касается разработки инженеров из Штутгарта, то стоит выделить его 2,0-литровый двигатель с мощностью 300 л. с., а также роботизированную трансмиссию. Немецкое купе, разгоняющееся до 100 км/ч всего за 4,6 секунд, предлагается в России за 4,13 миллиона рублей.