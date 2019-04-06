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Эксперты прокомментировали желание Трампа снизить базовую процентную ставку

Дональд Трамп на днях критически высказался о монетарной политике ЦБ США, заявив, что ФРС необходимо снизить процентные ставки. По мнению экспертов, такая позиция американского президента полезна для золота и направлена на приостановление рецессии до очередных выборов.
Эксперты прокомментировали желание Трампа снизить базовую процентную ставку

Аналитики считают, что инвесторам не следует отказываться от желтого металла, так как вскоре он может получить поддержку от монетарной политики США, раскритикованной Трампом за якобы надуманную инфляцию. Американский лидер призвал Федеральную резервную систему принять меры по количественному смягчению (QE), пишет «ПолитРоссия».

В условиях значительного замедления развития мировой экономики ФРС, уверены эксперты, будет сложно сопротивляться снижению процентных ставок в конце 2019 года. Соответствующее заявление Трампа полезно для золота, так как работает на усиление геополитической неопределенности. Аналитики советуют инвесторам не обращать внимания на рост ожиданий снижения ставки, так как к концу года, по оценке финансистов, она может возрасти почти в два раза.

Питер Шифф, гендиректор Euro Pacific Capital, критически относится к позиции Трампа и называет его призыв к количественному смягчению лицемерием. Президент знает, что при регрессии ФРС и попытке вернуться к QE, его ждет поражение на выборах в 2020-м. Лидер США хочет видеть действия резервной системы на опережение, чтобы отложить замедление роста экономики до своего переизбрания на очередной срок.



 
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Экономика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:48

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