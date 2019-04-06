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«Дал дочери пощечину»: Владимир Познер жалеет, что поднял руку на 3-летнюю наследницу Екатерину

Знаменитый российский телеведущий Владимир Познер, отличающийся спокойным нравом, в одном из интервью признался: он до сих пор жалеет, что поднял руку на 3-летнюю дочь много лет назад. После своего неосторожного поступка писатель стал относиться к наследнице Екатерине иначе.
«Дал дочери пощечину»: Владимир Познер жалеет, что поднял руку на 3-летнюю наследницу Екатерину

Ведущий программы «Познер» недавно решил откровенно рассказать корреспондентам о личной жизни и трудностях, которые ему пришлось преодолеть. Владимир Владимирович в 57-ом году встретил свою любовь Валентину Чемберджи, подарившую ему дочь Екатерину. Брак продлился недолго: в 1967 году супруги подали на развод, когда девочке было шесть лет. Познер старался заботится о дочери, но был момент, о котором 85-летнему метру журналистики больно вспоминать.

Телезвезда признался: когда дочери было три года, она сильно капризничала и не хотела есть. Это вызвало раздражение у ведущего: «Я дал ей пощечину и у нее пошла кровь из носа». После случившегося артист сильно испугался и дал слово, что больше никогда так не поступит со своим ребенком. Даже когда брак распался, знаменитость активно участвовал в воспитании дочери.
«Дал дочери пощечину»: Владимир Познер жалеет, что поднял руку на 3-летнюю наследницу Екатерину

Девушка окончила университет, стала композитором, затем переехала в Германию, где вышла замуж и воспитывает детей. Владимир Владимирович раньше недолюбливал Германию, но смирился с тем, что наследница предпочла жить в этой стране. Ведущий нередко навещает дочь Екатерину и балует внуков подарками. К примеру, внучке Марии на день рождения Познер сделал сюрприз – подарил долгожданное путешествие в Японию.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 22:11

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