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В Твери обнаженный мужчина убегал от полицейской машины

В Твери 4 апреля около 22:00 очевидцы заметили обнаженного мужчину, бродившего по улице Можайского. Человека без одежды хотели задержать полицейские, но он стал убегать от патрульной машины.
В Твери обнаженный мужчина убегал от полицейской машины

«Нудист» вел себя довольно странно, то приближаясь к припаркованному автомобилю ДПС, то отходил от него на некоторое расстояние. Неадекватное поведение обнаженного молодого человека привлекло внимание патрульных, и они попытались его задержать. Однако мужчина бросился бежать от правоохранителей, следуя по проезжей части на глазах удивленных водителей и пассажиров.

Сотрудникам ДПС удалось догнать любителя «ню-прогулок», его доставили в отделение полиции. Не исключено, что жителя Твери, шокировавшего очевидцев обнаженным видом, ожидает административное наказание. Обстоятельства происшествия уточняются.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:53

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