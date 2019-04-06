В Твери обнаженный мужчина убегал от полицейской машины
В Твери 4 апреля около 22:00 очевидцы заметили обнаженного мужчину, бродившего по улице Можайского. Человека без одежды хотели задержать полицейские, но он стал убегать от патрульной машины.
«Нудист» вел себя довольно странно, то приближаясь к припаркованному автомобилю ДПС, то отходил от него на некоторое расстояние. Неадекватное поведение обнаженного молодого человека привлекло внимание патрульных, и они попытались его задержать. Однако мужчина бросился бежать от правоохранителей, следуя по проезжей части на глазах удивленных водителей и пассажиров.
Сотрудникам ДПС удалось догнать любителя «ню-прогулок», его доставили в отделение полиции. Не исключено, что жителя Твери, шокировавшего очевидцев обнаженным видом, ожидает административное наказание. Обстоятельства происшествия уточняются.
«Нудист» вел себя довольно странно, то приближаясь к припаркованному автомобилю ДПС, то отходил от него на некоторое расстояние. Неадекватное поведение обнаженного молодого человека привлекло внимание патрульных, и они попытались его задержать. Однако мужчина бросился бежать от правоохранителей, следуя по проезжей части на глазах удивленных водителей и пассажиров.
Сотрудникам ДПС удалось догнать любителя «ню-прогулок», его доставили в отделение полиции. Не исключено, что жителя Твери, шокировавшего очевидцев обнаженным видом, ожидает административное наказание. Обстоятельства происшествия уточняются.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:53