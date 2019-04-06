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Ученые: Все ягоды предотвращают скачки уровня сахара в крови

Группа специалистов провела ряд исследований и выяснила, что употребление ягод предотвращает скачки уровня сахара в крови человека. Материал соответствующего содержания опубликовало зарубежное интернет-издание Express.
Ученые: Все ягоды предотвращают скачки уровня сахара в крови

Высокий уровень сахара в крови может спровоцировать болезни сердца, глаз и почек. Самый простой способ обезопасить себя от этого - сократить употребление сладкого, либо вовсе убрать его из рациона. Ученые провели ряд исследований и выяснили, если есть ягоды, нормализуется уровень сахара в крови. К тому же, почти во всех их видах присутствует волокно, которое способствует лучшему усваиванию пищи. Польза ягод заключается в низком гликемическом индексе, благодаря чему они разрешены диабетикам. Витамины и минеральные вещества в них нужны для поддержания здоровья человека.

В роли рейтинговой системы для продуктов питания выступает гликемический индекс. Он демонстрирует скорость, с которой еда влияет на уровень сахара в крови. Людям с этой болезнью или высокой предрасположенностью к ней лучше исключить сладкие напитки, белый хлеб, рис и картофель. Специалисты рекомендуют есть овес, овощи и цельнозерновые изделия. К признакам диабета относятся: чувство жажды, затуманенное зрение, хроническая усталость и беспричинная потеря массы тела.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 21:11

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