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Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей

Специалисты проанализировали автомобильный рынок Российской Федерации и назвали три самые практичные и бюджетные машины. Их стоимость не превышает 1 миллиона рублей.
Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей

Первое место занял кроссовер из Франции Renault Duster, цена которого начинается от 709,9 тысяч рублей. Благодаря 205-миллиметровому дорожному просвету он сумеет легко передвигаться по бездорожью и заезжать на городской поребрик. Чтоб проехать 100 километров, нужно заправить всего 9 литров бензина. Еще одно преимущество транспортного средства в объеме багажного отдела, который составляет 475 литров.

На второй позиции перечня оказался лифтбек Skoda Rapid, который доступен для российского покупателя от 657 000 рублей. Его сочли практичным за счет клиренса размером 170 миллиметров и багажника, который вмещает до 530 литров. Также отмечается просторный салон, что повисит уровень комфорта для пассажиров.

Последним в рейтинге стал французский Renault Sandero Stepway со стоимостью 722 990 рублей на рынке России. Стандартная комплектация включает в себя надежную силовую установку, кузов с пластиковым обвесом, пятиместный салон, 195-миллиметровый дорожный просвет, 320-литровый багажный отдел, который можно увеличить до 1200-литрового за счет сложения задних сидений.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:26

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