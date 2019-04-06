Анастасия Заворотнюк показала журналистам коттедж за два миллиона долларов в элитном поселке

В роскошный загородный особняк звезда переехала еще четыре года назад. Несмотря на то, что дом огромный и у каждого имеется своя комната, старшие дети актрисы все же живут отдельно. Анастасия Заворотнюк призналась, что строительством коттеджа они занимались вместе с супругом Петром Чернышовым. Артистка мечтала, чтобы в новом доме успел пожить ее родитель – режиссер Юрий Заворотнюк, ушедший из жизни несколько лет назад из-за болезни.По словам кинозвезды, могила отца находится на кладбище, расположенном поблизости. Анастасия Заворотнюк часто посещает место, где покоится знаменитый деятель киноискусства. Она, не скрывая слез, поделилась с репортерами: «Папа – это человек, который меня сделал». Именно ему первому будущая знаменитость рассказала о своем желании стать актрисой и всегда получала поддержку родного человека.