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Анастасия Заворотнюк показала журналистам коттедж за два миллиона долларов в элитном поселке

Отечественная кинозвезда Анастасия Заворотнюк продемонстрировала журналистам программы «Однажды» коттедж за два миллиона долларов. Трехэтажное здание, расположенное в элитном поселке Крекшино Московской области, занимает 900 квадратных метров.

Анастасия Заворотнюк показала журналистам коттедж за два миллиона долларов в элитном поселке

В роскошный загородный особняк звезда переехала еще четыре года назад. Несмотря на то, что дом огромный и у каждого имеется своя комната, старшие дети актрисы все же живут отдельно. Анастасия Заворотнюк призналась, что строительством коттеджа они занимались вместе с супругом Петром Чернышовым. Артистка мечтала, чтобы в новом доме успел пожить ее родитель – режиссер Юрий Заворотнюк, ушедший из жизни несколько лет назад из-за болезни.
Анастасия Заворотнюк показала журналистам коттедж за два миллиона долларов в элитном поселке

По словам кинозвезды, могила отца находится на кладбище, расположенном поблизости. Анастасия Заворотнюк часто посещает место, где покоится знаменитый деятель киноискусства. Она, не скрывая слез, поделилась с репортерами: «Папа – это человек, который меня сделал». Именно ему первому будущая знаменитость рассказала о своем желании стать актрисой и всегда получала поддержку родного человека.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:34

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