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В Санкт-Петербурге обнаружены пакеты с кусками распиленного человеческого тела

Вечером 5 апреля 33-летний житель Санкт-Петербурга, прогуливаясь по Канонерскому острову, обнаружил несколько полиэтиленовых пакетов, наполненных кусками человеческого тела. Останки, по предварительным сведениям, принадлежат мужчине.
В Санкт-Петербурге обнаружены пакеты с кусками распиленного человеческого тела

На жуткую находку путербуржец наткнулся в 250 метрах от жилых зданий примерно в 18:00. Пакеты с человеческими останками находились в небольшом овраге в конце Путиловской набережной у ведущей в лес тропы. Мешки были слегка припорошены снегом и землей, а один из них оказался открытым, и из него виднелись фрагменты расчлененного тела.

На место обнаружения останков человека, упакованных в полиэтиленовые пакеты, прибыли сотрудники полиции Санкт-Петербурга. Правоохранители осмотрели территорию и забрали находку на экспертизу. По предварительным данным, останки принадлежат мужчине, тело которого распилили. Открыто уголовное производство по статье убийство. Полицейские устанавливают личность погибшего и расследуют обстоятельства его смерти.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:13

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