Экс-супруг Элины Камирен Александр Задойнов расстался с новой девушкой





Александр Задойнов в конце прошлого года познакомился с девушкой, в которую, с его слов, сразу влюбился. Мужчина даже принял решение жить вместе, что стало прекрасным подарком для обоих на новогодние праздники. Вскоре после встречи Нового года, фотографии с которого экс-участник «Дома-2» активно публиковал в соцсетях, в отношениях возлюбленных появились моменты, не обращать внимания на которые он не смог.Как написал Александр Задойнов в Instagram, ему с Анной Симовской стало тяжелее находить общий язык, труднее не замечать вещи, которые раздражают, а также появилась убивающая доверие ревность. Немного подумав, мужчина решил съехать от возлюбленной и сейчас живёт в отеле.