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Экс-супруг Элины Камирен Александр Задойнов расстался с новой девушкой

Бывший супруг популярной блогершы Элины Камирен Александр Задойнов расстался с новой девушкой. Мужчина сам признался, что их с Анной Симовской отношения в последнее время стали далеко не такими идеальными, какими были в начале.
Экс-супруг Элины Камирен Александр Задойнов расстался с новой девушкой

Александр Задойнов в конце прошлого года познакомился с девушкой, в которую, с его слов, сразу влюбился. Мужчина даже принял решение жить вместе, что стало прекрасным подарком для обоих на новогодние праздники. Вскоре после встречи Нового года, фотографии с которого экс-участник «Дома-2» активно публиковал в соцсетях, в отношениях возлюбленных появились моменты, не обращать внимания на которые он не смог.
Экс-супруг Элины Камирен Александр Задойнов расстался с новой девушкой

Как написал Александр Задойнов в Instagram, ему с Анной Симовской стало тяжелее находить общий язык, труднее не замечать вещи, которые раздражают, а также появилась убивающая доверие ревность. Немного подумав, мужчина решил съехать от возлюбленной и сейчас живёт в отеле.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 15:30

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