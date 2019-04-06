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Дмитрий Дмитренко: «Оля – находка для «Дома-2»

Избранник Ольги Рапунцель – Дмитрий Дмитренко уверен, что реалити-шоу «Дом-2» очень повезло с его супругой.
Дмитрий Дмитренко: «Оля – находка для «Дома-2»

Вчера, 5 апреля в интернете появилось очередное интервью с участником скандальной телестройки «Дом-2», в котором он откровенно рассказал, как они с возлюбленной решают конфликты, а также объяснил, что для него может стать последней каплей в отношениях.

Оказалось, что Дмитренко довольно спокойно относится к тому, что они с Рапунцель то и дело ссорятся. По словам Дмитрия, «в любых спорах рождается истина», поэтому они с Олей стараются выносить уроки из каждого конфликта.

Дмитренко не планирует уходить от Рапунцель, так как очень сильно любит и супругу, и дочь, которую хочет воспитывать в полной семье.
«Это мой человек. И мир должен из-под ног уйти, чтобы я ее потерял», - подчеркнул Дмитрий.

Дмитрий Дмитренко: «Оля – находка для «Дома-2»

Нужно сказать, что к эмоциональности и импульсивности Ольги Дмитрий уже давно привык, поэтому считает длинноволосую красавицу находкой не только для телепроекта «Дом-2», но и для него самого. Дмитренко отметил, что смотрит на жену так, как кто-то восхищается «Моной Лизой».
«Ее грациозностью, ее походкой, улыбкой, фигурой..», - отметил участник «Дома-2».

К слову, Дмитрий уверен, что ему удастся в конечном счете наладить отношения с избранницей, поэтому на сегодняшний день не планирует обращаться за помощью к семейному психологу, сообщает StarHit.

«Мы справимся со всем..», - заявил супруг Ольги Рапунцель.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:28

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