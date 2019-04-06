Седан Karma Revero оснастят двигателем BMW





Данный силовой агрегат с тремя цилиндрами является представителем популярной серии TwinPower Turbo. Двигатель призван заменить 2,0-литровый ДВС V4 на 238 л. с. производства General Motors. Мотор от BMW с индексом B38 обладает мощностью в 231 л. с. и объемом в 1,5 л. Агрегат устанавливается на модели i8 немецкого бренда, а теперь он появится и на «гибридах» Karma Revero нового поколения. TwinPower Turbo будет использоваться для подзарядки аккумулятора модернизированного седана, приводящегося в движение парой электромоторов.С турбодвигателем от BMW, уверены эксперты, гибридная новинка калифорнийской марки станет намного быстрее и может изменить дизайн. Усовершенствованное авто, оцененное в $150 000, появится на рынке во втором полугодии 2019-го.