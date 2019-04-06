Участник «Дома-2» Евгений Ромашов гордится своими связями на одну ночь





Евгений Ромашов с первого дня на телестройке «Дом-2» дал понять, что любит ухаживать за молодыми девушками. Как позже выяснилось, эти ухаживания прекращаются после первого же «волшебства» с избранницей, и вот такими связями на одну ночь Ромашов даже гордится. В мужской спальне между собой ему уже дали прозвище «шевазаменитель», которое появилось на проекте во времена нахождения там Александры Шевченко, но парню это лишь льстит.Евгений Ромашов считает, что для мужчины это вполне нормально, а связи на одну ночь портят только девушек. Недавно молодой человек соблазнил двух подряд проектных красавиц, которых теперь пытается склонить к новому эксперименту - «волшебству» втроём.