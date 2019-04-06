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Участник «Дома-2» Евгений Ромашов гордится своими связями на одну ночь

Участник реалити-шоу «Дом-2» Евгений Ромашов гордится своими связями на одну ночь, которых на проекте у него уже было немалое количество. Молодого человека даже не смущает данное ему прозвище «шевазаменитель», появившееся на телестройке после прихода туда Александы Шевченко.
Участник «Дома-2» Евгений Ромашов гордится своими связями на одну ночь

Евгений Ромашов с первого дня на телестройке «Дом-2» дал понять, что любит ухаживать за молодыми девушками. Как позже выяснилось, эти ухаживания прекращаются после первого же «волшебства» с избранницей, и вот такими связями на одну ночь Ромашов даже гордится. В мужской спальне между собой ему уже дали прозвище «шевазаменитель», которое появилось на проекте во времена нахождения там Александры Шевченко, но парню это лишь льстит.
Участник «Дома-2» Евгений Ромашов гордится своими связями на одну ночь

Евгений Ромашов считает, что для мужчины это вполне нормально, а связи на одну ночь портят только девушек. Недавно молодой человек соблазнил двух подряд проектных красавиц, которых теперь пытается склонить к новому эксперименту - «волшебству» втроём.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 15:15

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