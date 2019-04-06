Названа пятерка дизельных кроссоверов до 800 тысяч рублей
Специалисты назвали пятерку самых проходимых дизельных кроссоверов. На вторичном рынке России их стоимость составит до 800 тысяч рублей.
На вторичном рынке России есть множество предложений автомобилей с пробегом. Специалисты исследовали его и составили список самых бюджетных дизельных кроссоверов. Лидером стал южнокорейский внедорожник SsangYong Actyon до 2013 года выпуска с отдачей мотора в 175 лошадиных сил. Вторым в списке оказался паркетник Nissan X-Trail до 2011 модельного года с высоким уровнем безопасности и 150-сильным силовым агрегатом.
Замыкает тройку KIA Sportage с 2008 года. У него под капотом расположился двигатель на 112 или 140 лошадиных сил. На последних двух местах модели Ford Kuga и Volkswagen Tiguan. Оба автомобиля имеют 140-сильный мотор, но первый окажется более новым.
На вторичном рынке России есть множество предложений автомобилей с пробегом. Специалисты исследовали его и составили список самых бюджетных дизельных кроссоверов. Лидером стал южнокорейский внедорожник SsangYong Actyon до 2013 года выпуска с отдачей мотора в 175 лошадиных сил. Вторым в списке оказался паркетник Nissan X-Trail до 2011 модельного года с высоким уровнем безопасности и 150-сильным силовым агрегатом.
Замыкает тройку KIA Sportage с 2008 года. У него под капотом расположился двигатель на 112 или 140 лошадиных сил. На последних двух местах модели Ford Kuga и Volkswagen Tiguan. Оба автомобиля имеют 140-сильный мотор, но первый окажется более новым.
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:12