Названа пятерка дизельных кроссоверов до 800 тысяч рублей





На вторичном рынке России есть множество предложений автомобилей с пробегом. Специалисты исследовали его и составили список самых бюджетных дизельных кроссоверов. Лидером стал южнокорейский внедорожник SsangYong Actyon до 2013 года выпуска с отдачей мотора в 175 лошадиных сил. Вторым в списке оказался паркетник Nissan X-Trail до 2011 модельного года с высоким уровнем безопасности и 150-сильным силовым агрегатом.Замыкает тройку KIA Sportage с 2008 года. У него под капотом расположился двигатель на 112 или 140 лошадиных сил. На последних двух местах модели Ford Kuga и Volkswagen Tiguan. Оба автомобиля имеют 140-сильный мотор, но первый окажется более новым.