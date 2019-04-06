АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Австралии двое мужчин сделали селфи с разбившимся в долине горы Македон НЛО
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Психолог Анна Завгороднева на примере Марата Башарова научила женщин правильно расставаться с мужьями-тиранами

Психолог Анна Завгороднева, выступающая против любого проявления насилия в семье, рассказала женщинам, как правильно бросать агрессивных мужей-тиранов. Специалист привела в пример взаимоотношения Марата Башарова со своими женами.
Психолог Анна Завгороднева на примере Марата Башарова научила женщин правильно расставаться с мужьями-тиранами

Экс-супруга знаменитости Екатерина Архарова поступила правильно, сразу признав факт рукоприкладства мужа. Актриса обратилась в клинику с сотрясением мозга, многочисленными гематомами и сломанным носом. Она не стала выгораживать избранника, избившего ее спустя 10 месяцев после свадьбы, и рассказала о произошедшем общественности.

Завгороднева советует женщинам не оправдывать агрессию своих возлюбленных, как третья супруга Башарова Елизавета Шевыркова. Она долгое время не решалась рассказать о насилии в семье, терпела рукоприкладство избранника, чтобы не разлучать ребенка с отцом. Жена звезды, как и многие жертвы мужей-тиранов, часто винила в агрессии любимого себя. Однако эксперт заявляет, ответственность за подобное насилие лежит исключительно на мужчине.
Психолог Анна Завгороднева на примере Марата Башарова научила женщин правильно расставаться с мужьями-тиранами

Нередко женщины думают, что ситуация изменится, и надеются на лучшее. Жертва может годами ожидать такого момента, терпя издевательства. Психолог рекомендует признать, будет только хуже. Мужчины, поднимающие руку на избранницу, не сомневаются в своей безнаказанности и продолжат проявлять агрессию. Некоторые женщины обращаются в полицию, чтобы напугать супруга. Шевыркова поделилась проблемой с родственниками, сделавшими происходящее в семье звезды достоянием общественности. Однако публичное осуждение никак не подействовало на Башарова.
Психолог Анна Завгороднева на примере Марата Башарова научила женщин правильно расставаться с мужьями-тиранами

Психолог советует жертвам супругов-деспотов придумать себе план новой жизни и пытаться его реализовать в реальности. Если хочется, чтобы избранник осыпал цветами, а не ударами кулаками, нужно сразу же уйти от тирана, как сделала Архарова, не пожелавшая терпеть издевательства.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Психолог Анна Завгороднева на примере
Илья Учитель о новом фильме: «Мы хотели
Седан Karma Revero оснастят двигателем
Экс-супруг Элины Камирен Александр
Дмитрий Дмитренко: «Оля – находка для
В Германии найдены останки крокодила
Участник «Дома-2» Евгений Ромашов
Названа пятерка дизельных кроссоверов
Нелли Ермолаева знакомит сына Мирона с
Составлен ТОП-10 вещей, после которых
«Шансы очень малы»: Беременная супруга
Белла Потемкина обратилась в Instagram
В Австралии двое мужчин сделали селфи с
«Умные» Apple Watch научат определять
Зрителям «Дома-2» надоело слушать песни
В Барнауле голый мужчина разбился после
В Ростове-на-Дону абсолютно голый
Глава Aston Martin намерен защитить
Третье место в РФ по количеству
Ученые обнаружили связь между удалением
Появилась информация о судьбе квартир
Mercedes готовит к выпуску полностью
Ученые: Причины плохого сна связаны с
Анастасия Волочкова продемонстрировала
Ученые разработали уникальный метод
В ПФР рассказали о новых правилах
«Я не хотел просыпаться»: Дмитрий
Компания Xiaomi выпустит свой первый
В России стартовали продажи новых Apple
«Семейная прогулка»: Сергей Безруков
Просмотреть все новости