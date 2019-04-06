Психолог Анна Завгороднева на примере Марата Башарова научила женщин правильно расставаться с мужьями-тиранами





Экс-супруга знаменитости Екатерина Архарова поступила правильно, сразу признав факт рукоприкладства мужа. Актриса обратилась в клинику с сотрясением мозга, многочисленными гематомами и сломанным носом. Она не стала выгораживать избранника, избившего ее спустя 10 месяцев после свадьбы, и рассказала о произошедшем общественности.Завгороднева советует женщинам не оправдывать агрессию своих возлюбленных, как третья супруга Башарова Елизавета Шевыркова. Она долгое время не решалась рассказать о насилии в семье, терпела рукоприкладство избранника, чтобы не разлучать ребенка с отцом. Жена звезды, как и многие жертвы мужей-тиранов, часто винила в агрессии любимого себя. Однако эксперт заявляет, ответственность за подобное насилие лежит исключительно на мужчине.Нередко женщины думают, что ситуация изменится, и надеются на лучшее. Жертва может годами ожидать такого момента, терпя издевательства. Психолог рекомендует признать, будет только хуже. Мужчины, поднимающие руку на избранницу, не сомневаются в своей безнаказанности и продолжат проявлять агрессию. Некоторые женщины обращаются в полицию, чтобы напугать супруга. Шевыркова поделилась проблемой с родственниками, сделавшими происходящее в семье звезды достоянием общественности. Однако публичное осуждение никак не подействовало на Башарова.Психолог советует жертвам супругов-деспотов придумать себе план новой жизни и пытаться его реализовать в реальности. Если хочется, чтобы избранник осыпал цветами, а не ударами кулаками, нужно сразу же уйти от тирана, как сделала Архарова, не пожелавшая терпеть издевательства.