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Белла Потемкина обратилась в Instagram к Ольге Бузовой после ее поста о копировании принтов

Новоявленная российская исполнительница Ольга Бузова публично обвинила известного дизайнера и основателя модного бренда «Bella Potemkina» Беллу Потемкину в плагиате.
Белла Потемкина обратилась в Instagram к Ольге Бузовой после ее поста о копировании принтов

Судя по всему, поющую телеведущую очень возмутил тот факт, что российский модельер использовала в своей модной коллекции футболки с губами.

Вчера, 5 апреля на страничке Потемкиной появился свежий пост, в котором она обратилась к Бузовой. Дело в том, что Белла увидела свежий Stories Ольги, в котором телеведущая реалити-шоу «Дом-2» не напрямую обвиняет ее в копировании принтов.
«Меня копируют уже не стесняясь везде. Эксклюзивный принт «губы» я запустила 2 года назад, а неон в начале года», - заявила Бузова в свежем Stories.

Белла Потемкина обратилась в Instagram к Ольге Бузовой после ее поста о копировании принтов

Нужно сказать, что Потемкина, по ее словам, была совершенно не готова к тому, что Бузова настолько близко к сердцу воспримет ее решение разбавить свою коллекцию футболками с принтом «губы».

Белла даже попыталась в посте оправдать себя, отметив, что у Ольги не копируют ее идеи, а просто вдохновляются ими.
«..Скорее ты вдохновляешь, нежели у тебя «копируют», помыслы более высокие..»,- написала дизайнер.

По всей видимости, модельер попыталась успокоить исполнительницу, чтобы та напрочь позабыла о плагиате и напомнила Бузовой, что «на садовой» ее принт распространяется уже давно и в очень плохом качестве.
«..Скопировали и твой, и мой принт уже давно, и они продаются в жутком исполнении на садоводе. Я думала ты знаешь и спокойно относишься..», - добавила Потемкина.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:37

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