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Жасмин предстанет перед поклонниками в образе разных цветов на своем концерте

Певица Жасмин раскрыла небольшие подробности подготовки к своему предстоящему концерту. Она заявила, что предстанет перед поклонниками в образах различных цветов.
Жасмин предстанет перед поклонниками в образе разных цветов на своем концерте

На странице в Instagram она поделилась снимками из своей новой фотосессии с цветами. Цветы подчёркивают нежность в образе певицы, а поклонники считают, что особую изюминку фото придали оголённые плечи артистки.

Жасмин предложила подписчикам небольшой интерактив – они должны были сравнить себя с каким-нибудь цветком. «Кажется, я кактус», «Я чувствую себя подсолнухом», «Огромный василёк с уклоном превратиться в гордую фиалку», - писали фанаты.

Сама же певица считает, что в зависимости от настроения и возраста каждый может быть разным цветком: и ромашкой, и одуванчиком, и вредным кактусом, а может быть и гордой орхидеей.

Слушатели с нетерпением ждут нового концерта с цветочным шоу 13 апреля в «Крокус Сити Холл». Ожидается, что это будет настоящий фешн-спектакль.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 20:08

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