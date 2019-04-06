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Зрителям «Дома-2» надоело слушать песни Ольги Бузовой в эфирах телестройки

Зрителям популярного проекта «Дом-2» надоело слушать песни Ольги Бузовой в эфирах телестройки. Своё возмущение многие высказывают в соцсетях, считая, что участники и руководство специально пиарят поющую ведущую.
Зрителям «Дома-2» надоело слушать песни Ольги Бузовой в эфирах телестройки

В социальных сетях зрители скандального проекта «Дом-2» массово негодуют по поводу того, что в последнее время в эфирах появилось слишком много песен Ольги Бузовой. Сама певица регулярно цитирует слова со своих композиций во время обсуждений на лобном, а проектанты нередко слушают их, делая вид, что им это нравится.
Зрителям «Дома-2» надоело слушать песни Ольги Бузовой в эфирах телестройки

Зрители «Дома-2» заявили, что им надоело слушать песни Ольги Бузовой в эфирах, и просят руководство телестройки прекратить пиарить ведущую, которая на самом деле не так уж и популярна, как это пытаются показать.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:26

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