«Шансы очень малы»: Беременная супруга Алека Болдуина Хилари Томас опасается выкидыша





Избранница звезды Голливуда опубликовала в личном блоге Instagram снимок, где позирует, придерживая едва округлившийся живот. По словам 35-летней Хилари, эмбрион очень медленно развивается, а его сердцебиение является слабым. Мать четверых детей боится потерять будущего наследника: «…шансы, что я выношу ребенка, очень и очень малы».Инструктор по йоге призналась Instagram-аудитории: она не хочет скрывать проблему от общественности, надеясь, что это поможет многим женщинам перестать табуировать эту тему.Супруга Алека Болдуина не скрывает: ей хотелось верить, что все хорошо, однако семье придется пройти через это испытания. Единственное, что успокаивает Томас в настоящий момент – мысль о том, что она смогла дать жизнь троим сыновьям и дочери.