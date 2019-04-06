Составлен ТОП-10 вещей, после которых нужно обязательно мыть руки





Группа врачей из медучреждения Майо провела ряд исследований, в ходе которых выяснила самые грязные места и вещи. Лидером стали деньги, на которых были найдены множество микроорганизмов, в частности, бактерии влагалища и полости рта, сальмонелла, кишечная палочка и дезоксирибонуклеиновая кислота домашних питомцев.На втором месте оказались общественные места, ведь большое количество людей касаются одной и той же поверхности. Замыкают тройку рестораны со 185 тысячами бактерий. Сразу за ними пишущая ручка, она содержит в 10 раз больше патогенов, чем стул. На пятой позиции животные, которые могут переносить разные болезни.Киоски в местах общественного транспорта также оказались в данном перечне. Следующим носителем микробов стал телефон. Использованные губки для мытья посуды содержат около 326 разных бактерий. Очень важно мыть руки и после обработки сырого мяса. Касание к многоразовым дозаторам для мыла, дверные ручки и подлокотники в коридорах завершают рейтинг. Врачи рекомендуют чаще мыть руки мылом, либо использовать дезинфицирующее средство на спирту, чтоб обезопасить себя.