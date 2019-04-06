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«Умные» Apple Watch научат определять диабет по запаху пота

Компания Apple планирует наделить брендовые Smart Watch («умные» часы) возможностью распознавать диабет по запаху пота. Об этом около года назад упоминал Тим Кук, возглавляющий «яблочную» корпорацию.
«Умные» Apple Watch научат определять диабет по запаху пота

Купертиновцы запатентовали функцию определения уровня сахара с помощью специальной системы датчиков, но пока нет информации о сроках ее реализации. Эксперты уверены, это может произойти в ближайшее время, и американская компания станет первым производителем, решившимся оснастить «умные» часы неинвазивным глюкометром. Топ-менеджер Apple считает технологию распознавания диабета по анализу запаха пота одной из прорывных в подобных устройствах.

Функция распознания рисков данного заболевания могла появиться в «яблочных» Smart Watch несколько лет назад. Об этом сообщили журналисты, заставшие главу корпорации за тестированием неизвестного устройства, подключаемого к «умным» часам. На встрече со студентами Университета Глазго Кук подтвердил, что бренд занимается проверкой девайсов, способных измерять силу кровотока и уровень глюкозы, а также диагностировать апноэ.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:31

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