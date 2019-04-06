«Умные» Apple Watch научат определять диабет по запаху пота





Купертиновцы запатентовали функцию определения уровня сахара с помощью специальной системы датчиков, но пока нет информации о сроках ее реализации. Эксперты уверены, это может произойти в ближайшее время, и американская компания станет первым производителем, решившимся оснастить «умные» часы неинвазивным глюкометром. Топ-менеджер Apple считает технологию распознавания диабета по анализу запаха пота одной из прорывных в подобных устройствах.Функция распознания рисков данного заболевания могла появиться в «яблочных» Smart Watch несколько лет назад. Об этом сообщили журналисты, заставшие главу корпорации за тестированием неизвестного устройства, подключаемого к «умным» часам. На встрече со студентами Университета Глазго Кук подтвердил, что бренд занимается проверкой девайсов, способных измерять силу кровотока и уровень глюкозы, а также диагностировать апноэ.