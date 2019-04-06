Третье место в РФ по количеству участников в акции «Открытая лабораторная» занял Омск
Просветительная акция "Открытая лабораторная", приуроченная ко Дню российской науки и состоявшаяся 9 февраля, привлекла в Омске большое количество молодежи.
Проверить свои знания изъявили желание примерно 100 тыс. человек из России и других стран, из них около 75 тыс. - онлайн и 25 тыс. - непосредственно на площадках акции, организованных по всей стране.
Больше всех отличился в акции Екатеринбург - 12 процентов из всех участников, второе место получила Москва и третьим стал Омск. При этом самый "научный" город - Новосибирск занял шестое место, а Санкт-Петербург - восьмое.
Средний возраст "лаборантов" - 20 лет, поскольку около 60 процентов из них были школьники. В онлайн-режиме проверяли свои знания в основном люди постарше. Их средний возраст оказался уже выше - 27 лет.
Если судить об участниках по половой принадлежности, то девушкам по душе больше пришлось естествознание: среди всех участников 55 процентов были женского пола, а 45 процентов – мужского. Помимо обычных тестов участникам было предложено пройти тест с 12 вопросами, без ответов.
Средний балл всех участников - 11,35 из 25 баллов. В Омске «Открытую лабораторную» написали чуть хуже – на 11,08 балла. При этом на вопросы по географии и биологии было дано больше верных ответов, чем на вопросы по другим дисциплинам.
Бизнесмен Роман Иванович Авдеев (владелец МКБ), организатор акции заявил журналистам: "Наша цель больше состоит не в том, чтобы проверить школьные или университетские знания по основным предметам, а в том, чтобы проверить людей на способность критически мыслить".
Источник материала - kvnews.ru
Проверить свои знания изъявили желание примерно 100 тыс. человек из России и других стран, из них около 75 тыс. - онлайн и 25 тыс. - непосредственно на площадках акции, организованных по всей стране.
Больше всех отличился в акции Екатеринбург - 12 процентов из всех участников, второе место получила Москва и третьим стал Омск. При этом самый "научный" город - Новосибирск занял шестое место, а Санкт-Петербург - восьмое.
Средний возраст "лаборантов" - 20 лет, поскольку около 60 процентов из них были школьники. В онлайн-режиме проверяли свои знания в основном люди постарше. Их средний возраст оказался уже выше - 27 лет.
Если судить об участниках по половой принадлежности, то девушкам по душе больше пришлось естествознание: среди всех участников 55 процентов были женского пола, а 45 процентов – мужского. Помимо обычных тестов участникам было предложено пройти тест с 12 вопросами, без ответов.
Средний балл всех участников - 11,35 из 25 баллов. В Омске «Открытую лабораторную» написали чуть хуже – на 11,08 балла. При этом на вопросы по географии и биологии было дано больше верных ответов, чем на вопросы по другим дисциплинам.
Бизнесмен Роман Иванович Авдеев (владелец МКБ), организатор акции заявил журналистам: "Наша цель больше состоит не в том, чтобы проверить школьные или университетские знания по основным предметам, а в том, чтобы проверить людей на способность критически мыслить".
Источник материала - kvnews.ru
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:02