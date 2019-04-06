В Барнауле голый мужчина разбился после падения с высоты 10-го этажа





Инцидент произошел вчера вечером возле одной из многоэтажек по ул. Советской Армии. Тело мужчины обнаружили жильцы дома возле окон, предположительно, он скончался от травм, характерных при падении с высоты. По предварительным сведениям, пострадавший упал с высоты 10-го этажа.На вид погибшему было около 60 лет, на момент обнаружения тела он был полностью голым. На данный момент труп направлен на экспертизу, следователи установят, был ли в крови погибшего алкоголь.