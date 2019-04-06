В Барнауле голый мужчина разбился после падения с высоты 10-го этажа
В Барнауле местный житель погиб после падения из окна на 10-м этаже. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранителей, человек был полностью обнаженным.
Инцидент произошел вчера вечером возле одной из многоэтажек по ул. Советской Армии. Тело мужчины обнаружили жильцы дома возле окон, предположительно, он скончался от травм, характерных при падении с высоты. По предварительным сведениям, пострадавший упал с высоты 10-го этажа.
На вид погибшему было около 60 лет, на момент обнаружения тела он был полностью голым. На данный момент труп направлен на экспертизу, следователи установят, был ли в крови погибшего алкоголь.
Инцидент произошел вчера вечером возле одной из многоэтажек по ул. Советской Армии. Тело мужчины обнаружили жильцы дома возле окон, предположительно, он скончался от травм, характерных при падении с высоты. По предварительным сведениям, пострадавший упал с высоты 10-го этажа.
На вид погибшему было около 60 лет, на момент обнаружения тела он был полностью голым. На данный момент труп направлен на экспертизу, следователи установят, был ли в крови погибшего алкоголь.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:22