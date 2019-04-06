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В Барнауле голый мужчина разбился после падения с высоты 10-го этажа

В Барнауле местный житель погиб после падения из окна на 10-м этаже. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранителей, человек был полностью обнаженным.
В Барнауле голый мужчина разбился после падения с высоты 10-го этажа

Инцидент произошел вчера вечером возле одной из многоэтажек по ул. Советской Армии. Тело мужчины обнаружили жильцы дома возле окон, предположительно, он скончался от травм, характерных при падении с высоты. По предварительным сведениям, пострадавший упал с высоты 10-го этажа.

На вид погибшему было около 60 лет, на момент обнаружения тела он был полностью голым. На данный момент труп направлен на экспертизу, следователи установят, был ли в крови погибшего алкоголь.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:22

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