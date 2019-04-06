В Ростове-на-Дону абсолютно голый мужчина прогулялся по центральному рынку





Инцидент произошел вчера днем, о чем свидетели рассказали в социальных сетях. Один из мужчин, находясь в нетрезвом состоянии, разделся и стал обращаться к прохожим с невнятными вопросами. Некоторые уговаривали дебошира одеться, после чего обратились в полицию.Работник правоохранительных органов пригрозил местному жителю штрафом за нарушение общественного порядка, однако это на мужчину не подействовало. Чем закончился инцидент возле центрального городского рынка, неизвестно.