Илья Учитель о новом фильме: «Мы хотели показать Стрельцова «Есениным футбола»
Илья Учитель рассказал в интервью “Матч” о своей новой киноработе, которая повествует о жизни и карьере нападающего ФК “Торпедо” Эдуарде Стрельцове. Фильм на данный момент находится в монтаже, а его премьера назначена на апрель 2020 года.
Учитель признался, что идея снять фильм о Стрельцове появилась у него еще в детстве, после рассказов деда. Первый вариант сценария о футболисте создали в 2015-м, далее последовали еще 3 версии, пока не остановились на окончательной. Финальный вариант, к слову, оценивал сын Эдуарда Стрельцова Игорь, который много консультировал и давал советы. Фильм, скорее всего, оставит за собой название “Стрельцов”, но, возможно, к прокату что-то может измениться.
Инвесторами проекта стали Фонд Кино, владелец ФК “Торпедо” Роман Иванович Авдеев, которому принадлежит «Московский кредитный банк». Также были задействованы средства студии “Рок” - производителя ленты.
Экспертов, признается Илья Учитель, привлекли много. Помогал Александр Нилин, который лично был знаком со Стрельцовым, футболист Александр Мостовой, бывший глава ФК “Москва” Юрий Белоус, тренер Олег Левин. Много работы проделано для воссоздания “реалий СССР” - вплоть для проработки номеров на футболках игроков. Съемка “футбольной части” проходила на стадионе имени Стрельцова, и снимали на фоне хромакея, чтобы при помощи графики откорректировать трибуны. Также работали в Павловском Посаде - тут перестроили здание бывшей фабрики, которое стилизовали под колонию, в которой отбывал 5 лет наказания Стрельцов.
“Честно, снимать футбол - кошмар. Придумывали различные комбинации, раскадровки, устраивали черновой прогон, почти все фильмы о футболе посмотрели… Зрителю важны удары и голы, а чтоб это снять, пришлось выдумать систему осей, структурировать движение на поле. Учитывалось и солнце, которое смещалось относительно ворот и стадиона, некоторые сцены отзеркаливали. Трудоемкий процесс”, - рассказывает создатель фильма.
Говоря о самом сюжете, Учитель отмечает, что история больше о личности, чем о патриотизме или спорте. О футболисте, который, несмотря на все свои заслуги, в один момент всего лишился. В истории Эдуарда Стрельцова много “белых пятен”, но создатели картины постарались сделать всё, чтобы презентовать близкую к реалиям работу. В фильме, подчеркивает режиссер, правды порядка 80%.
Источник материала - matchtv.ru
Учитель признался, что идея снять фильм о Стрельцове появилась у него еще в детстве, после рассказов деда. Первый вариант сценария о футболисте создали в 2015-м, далее последовали еще 3 версии, пока не остановились на окончательной. Финальный вариант, к слову, оценивал сын Эдуарда Стрельцова Игорь, который много консультировал и давал советы. Фильм, скорее всего, оставит за собой название “Стрельцов”, но, возможно, к прокату что-то может измениться.
Инвесторами проекта стали Фонд Кино, владелец ФК “Торпедо” Роман Иванович Авдеев, которому принадлежит «Московский кредитный банк». Также были задействованы средства студии “Рок” - производителя ленты.
Экспертов, признается Илья Учитель, привлекли много. Помогал Александр Нилин, который лично был знаком со Стрельцовым, футболист Александр Мостовой, бывший глава ФК “Москва” Юрий Белоус, тренер Олег Левин. Много работы проделано для воссоздания “реалий СССР” - вплоть для проработки номеров на футболках игроков. Съемка “футбольной части” проходила на стадионе имени Стрельцова, и снимали на фоне хромакея, чтобы при помощи графики откорректировать трибуны. Также работали в Павловском Посаде - тут перестроили здание бывшей фабрики, которое стилизовали под колонию, в которой отбывал 5 лет наказания Стрельцов.
“Честно, снимать футбол - кошмар. Придумывали различные комбинации, раскадровки, устраивали черновой прогон, почти все фильмы о футболе посмотрели… Зрителю важны удары и голы, а чтоб это снять, пришлось выдумать систему осей, структурировать движение на поле. Учитывалось и солнце, которое смещалось относительно ворот и стадиона, некоторые сцены отзеркаливали. Трудоемкий процесс”, - рассказывает создатель фильма.
Говоря о самом сюжете, Учитель отмечает, что история больше о личности, чем о патриотизме или спорте. О футболисте, который, несмотря на все свои заслуги, в один момент всего лишился. В истории Эдуарда Стрельцова много “белых пятен”, но создатели картины постарались сделать всё, чтобы презентовать близкую к реалиям работу. В фильме, подчеркивает режиссер, правды порядка 80%.
Источник материала - matchtv.ru
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:44