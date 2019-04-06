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Глава Aston Martin намерен защитить своих клиентов от непроверенных технологий

Энди Палмер, руководитель Aston Martin, поделился своим мнением относительно внедрения новых разработок в автомобилестроение. Он считает, что недостаточно проверенные технологии могут существенно снизить безопасность движения.
Глава Aston Martin намерен защитить своих клиентов от непроверенных технологий

Энди Палмер высказал свое опасение тем фактом, что некоторые компании недобросовестно используют влечение своих пользователей к новинкам. Пользователи спешат опробовать какую-либо новую модель с новыми функциями, чем подвергают свою жизнь необоснованному риску.

Он не отрицает, что прогрессирование в данной области необходимо. Следует стараться внедрить технологии, которые призваны облегчить использование автомобилей, но при этом нужно больше уделять внимания предварительному тестированию. Например, чрезмерный размер дисплея может отвлекать водителя, что может повлечь за собой возникновение аварийной ситуации.

Руководитель Aston Martin заявил, что его компания будет идти своим путем, который исключает «безрассудное применение популистских технологий». Он не собирается увеличивать продажи таким образом, чтобы не навредить безопасности своих клиентов.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:04

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