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Mercedes готовит к выпуску полностью электрическую версию кроссовера GLB

Известный автогигант Mercedes-Benz приступил к тестированию полностью электрической версии нового компактного внедорожника GLB. Снимки модификации EQB в камуфляже уже появились в Сети.
Mercedes готовит к выпуску полностью электрическую версию кроссовера GLB

Журналистам удалось «поймать» и запечатлетьэлектрокар в северной Швеции во время тестовых испытаний. Судя по кадрам, модификация EQB будет дебютировать вслед за стандартной моделью. Известно, что новый продукт от Mercedes-Benz способен осуществлять движение до 500 километров благодаря автономной работе литий-ионной батареи. Разработчики укомплектовали полноприводный внедорожник электродвигателями на каждую ось. Авто получило и аэродинамический оптимизированный корпус, созданный на базе GLB.

Кроссовер GLB будет представлен не только в дизельных и бензиновых версиях, но и в гибридном варианте, для которого характерна бензиново-силовая модификация. Под капотом «гибрида» будут установлены 2,0-литровый турбированный бензиновый агрегат и два электромотора, сочетающиеся с батареей, рассчитанной на 100 км пробега.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:37

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