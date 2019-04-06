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Появилась информация о судьбе квартир Людмилы Гурченко и других умерших звезд

Знаменитости, уходя в «мир иной», оставляют после себя имущество, часто становящееся предметом раздора между родственниками. Экспертам удалось узнать, кому достались квартиры Людмилы Гурченко и некоторых других кинозвезд.
Появилась информация о судьбе квартир Людмилы Гурченко и других умерших звезд

Московские апартаменты легендарной актрисы в Трехпрудном переулке унаследовал ее супруг Сергей Сенин. Мужу Гурченко пришлось выплатить дочери компенсацию за квартиру и отдать дачу. Вдовец оборудовал в жилище Людмилы Марковны посвященный ей музей, где экспонатами служат личные вещи покойной знаменитости. Билет оценивается в пределах 500-1000 рублей.

Владимир Зельдин, скончавшийся в октябре 2016 года, владел апартаментами за 12 млн рублей. Квартиру должна была получить его супруга, но она умерла через три месяца после его смерти, так и не вступив в права наследования. Недвижимость могла достаться сводному брату актера Владимиру Боярскому, однако на часть имущества претендует внучатый племянник звезды.

Жена Евгения Евстигнеева Ирина после смерти супруга решила продать их общую квартиру и приобрела другое жилье. Мария Миронова передала имущество, доставшееся ей от отца, Бахрушинскому музею. Недвижимость Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова унаследовал сын Алексей, продавший ее впоследствии. Из апартаментов Сергея Вертинского сделали музей Театра кукол. Жилище Ирины и Александра Пороховщиковых получил сводный брат актера по отцу Шалва Барабадзе, проживающий в Грузии.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:46

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