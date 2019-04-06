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Ученые обнаружили связь между удалением аппендицита и болезнью Паркинсона

Шведские ученые провели сравнительный анализ среди пациентов, страдающих болезнью Паркинсона. Им удалось установить связь между возникновением болезни и перенесением аппендэктомии.
Ученые обнаружили связь между удалением аппендицита и болезнью Паркинсона

Исследователи изучили истории болезни более 1,7 млн людей за последние 50 лет. Среди этих пациентов почти каждый перенес операцию по удалению аппендикса. Был отмечен интересный факт: у тех, кто перенес данное хирургическое вмешательство, болезнь Паркинсона встречалась на 19,3% реже. А среди тех, кто все-таки подвергся влиянию недуга, заболевание проявилось в среднем на 3,6 года позже.

Авторы эксперимента связывают полученные результаты с действием белка альфа-синуклеина, который вырабатывается в слепом отростке кишечника. Отмечается, что именно он является причиной возникновения неврологического расстройства.

По версии ученых, альфа-синуклеин попадает в мозг человека и оказывает негативное воздействие на его клетки, вызывая болезнь Паркинсона. А при удалении аппендикса опасность снижается.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:55

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