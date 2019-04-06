Ученые обнаружили связь между удалением аппендицита и болезнью Паркинсона
Шведские ученые провели сравнительный анализ среди пациентов, страдающих болезнью Паркинсона. Им удалось установить связь между возникновением болезни и перенесением аппендэктомии.
Исследователи изучили истории болезни более 1,7 млн людей за последние 50 лет. Среди этих пациентов почти каждый перенес операцию по удалению аппендикса. Был отмечен интересный факт: у тех, кто перенес данное хирургическое вмешательство, болезнь Паркинсона встречалась на 19,3% реже. А среди тех, кто все-таки подвергся влиянию недуга, заболевание проявилось в среднем на 3,6 года позже.
Авторы эксперимента связывают полученные результаты с действием белка альфа-синуклеина, который вырабатывается в слепом отростке кишечника. Отмечается, что именно он является причиной возникновения неврологического расстройства.
По версии ученых, альфа-синуклеин попадает в мозг человека и оказывает негативное воздействие на его клетки, вызывая болезнь Паркинсона. А при удалении аппендикса опасность снижается.
Исследователи изучили истории болезни более 1,7 млн людей за последние 50 лет. Среди этих пациентов почти каждый перенес операцию по удалению аппендикса. Был отмечен интересный факт: у тех, кто перенес данное хирургическое вмешательство, болезнь Паркинсона встречалась на 19,3% реже. А среди тех, кто все-таки подвергся влиянию недуга, заболевание проявилось в среднем на 3,6 года позже.
Авторы эксперимента связывают полученные результаты с действием белка альфа-синуклеина, который вырабатывается в слепом отростке кишечника. Отмечается, что именно он является причиной возникновения неврологического расстройства.
По версии ученых, альфа-синуклеин попадает в мозг человека и оказывает негативное воздействие на его клетки, вызывая болезнь Паркинсона. А при удалении аппендикса опасность снижается.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:55