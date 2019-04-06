В ПФР рассказали о новых правилах выдачи материнского капитала





Территориальные подразделения ведомства обязали запрашивать сведения о состоянии жилья, планируемого к приобретению на средства материнского капитала. Запрос посылается органам жилищного контроля, местного самоуправления и надзора. Информация о состоянии потенциальной покупки, включая пометку о реставрации или возможном сносе, является обязательной.В случае отсутствия предусмотренных законом данных о таком жилье рассмотрение вопроса о выдаче материнского капитала приостанавливается. ПФР может отказать заявителю в пособии, если недвижимость, планируемая к покупке, окажется непригодной для проживания. Новые правила программы запрещают гражданам оплачивать выделенными средствами кредиты в финансовых учреждениях, неподконтрольных ЦБ РФ.