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Анастасия Волочкова продемонстрировала свою коллекцию туфель

Российская танцовщица Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram опубликовала видео гардероба. Она продемонстрировала поклонникам огромную коллекцию обуви.
Анастасия Волочкова продемонстрировала свою коллекцию туфель

Недавно 43-летняя Анастасия Волочкова в одной из социальных сетей выложила видеоролик, где показывает, что ее обувь уже занимает весь коридор и вход в ванную, так как на полках уже не помещается. Балерина отметила туфли, которые ей подарил российский исполнитель Николай Басков. Она назвала их самыми священными и призналась, что ее любимая обувь - пуанты.

Анастасия Волочкова сама обеспечивает себя и 12-летнюю наследницу Ариадну. Замужем она была один раз за бизнесменом Игорем Вдовиным. Их брак продержался всего год. Сейчас о своей личной жизни артистка практически ничего не рассказывает.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:19

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