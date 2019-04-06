Анастасия Волочкова продемонстрировала свою коллекцию туфель

Недавно 43-летняя Анастасия Волочкова в одной из социальных сетей выложила видеоролик, где показывает, что ее обувь уже занимает весь коридор и вход в ванную, так как на полках уже не помещается. Балерина отметила туфли, которые ей подарил российский исполнитель Николай Басков. Она назвала их самыми священными и призналась, что ее любимая обувь - пуанты.Анастасия Волочкова сама обеспечивает себя и 12-летнюю наследницу Ариадну. Замужем она была один раз за бизнесменом Игорем Вдовиным. Их брак продержался всего год. Сейчас о своей личной жизни артистка практически ничего не рассказывает.