Ученые: Причины плохого сна связаны с генетикой человека





Результаты исследования были опубликованы в издании Nature Communications. В ходе испытания, возглавляемого Университетом Эксетера, специалисты тщательно проанализировали уровни активности, которые регистрировали акселерометры на руках участников на протяжении недели. Они выявили 47 связей между генетическим кодом человека и продолжительностью, качеством сна. Речь идет о гене, получившем название PDE11A, который ранее идентифицировали как возможную цель для лечения пациентов, имеющих нейропсихиатрические расстройства.Специалисты также выяснили, что люди с широкой талией и бедрами спят намного меньше, чем у более стройных участников. По словам ученых, генетические области, влияющие на качество сна, имеют связь с производством серотонина, являющегося нейротрансмиттером, отвечающим за чувство благополучия и счастья. Он играет ключевую роль во время отдыха, так как повышает более глубокий сон.Новое открытие позволит представителям мира науки больше узнать о генетических вариантах, воздействующих на сон, и пересмотреть имеющиеся представления о его молекулярной роли для человека.