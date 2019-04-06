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Ученые: Причины плохого сна связаны с генетикой человека

Команда международных ученых провела крупнейшее исследование с использованием данных акселерометра, позволившее выяснить: причинами плохого сна могут быть особенности генетики человека. В рамках научной работы экспертами были изучены показатели 85 670 участников британского биобанка и еще 5819 добровольцев.
Ученые: Причины плохого сна связаны с генетикой человека

Результаты исследования были опубликованы в издании Nature Communications. В ходе испытания, возглавляемого Университетом Эксетера, специалисты тщательно проанализировали уровни активности, которые регистрировали акселерометры на руках участников на протяжении недели. Они выявили 47 связей между генетическим кодом человека и продолжительностью, качеством сна. Речь идет о гене, получившем название PDE11A, который ранее идентифицировали как возможную цель для лечения пациентов, имеющих нейропсихиатрические расстройства.

Специалисты также выяснили, что люди с широкой талией и бедрами спят намного меньше, чем у более стройных участников. По словам ученых, генетические области, влияющие на качество сна, имеют связь с производством серотонина, являющегося нейротрансмиттером, отвечающим за чувство благополучия и счастья. Он играет ключевую роль во время отдыха, так как повышает более глубокий сон.
Ученые: Причины плохого сна связаны с генетикой человека

Новое открытие позволит представителям мира науки больше узнать о генетических вариантах, воздействующих на сон, и пересмотреть имеющиеся представления о его молекулярной роли для человека.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:28

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