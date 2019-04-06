Ученые разработали уникальный метод поднятия настроения за несколько минут





Студентам университета Айовы предложили принять участие в эксперименте. Добровольцы должны были в течение 12 минут выполнить одно из трех предложенных заданий, целью которых было избавление от ощущения тревоги и поднятие настроения.Во время исполнения задания под названием «Милосердие» участники должны были желать всем окружающим людям счастья. В упражнении «Взаимосвязанность» студентам предложили проанализировать свою связь с окружающими, например, оценить свои чувства к ним. Также было предложено выполнить «Нисходящее социальное сравнение», что подразумевало в себе развитие мыслей о превосходстве над другими людьми.Оценив полученные результаты, исследователи пришли к выводу, что испытуемые, выполнявшие задание «Милосердие», отмечали улучшение настроения и ощущение счастья. Участники, опробовавшие на себе метод «Взаимосвязанность», говорили о появлении сочувствия. А при выполнении «Нисходящего социального сравнения» студенты не заметили изменений.