АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Австралии двое мужчин сделали селфи с разбившимся в горах Македонии НЛО
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Ученые разработали уникальный метод поднятия настроения за несколько минут

Ученые нашли способ поднять настроение в течение нескольких минут. Они провели для этого масштабные исследования, в которых приняли участие почти полтысячи испытуемых.
Ученые разработали уникальный метод поднятия настроения за несколько минут

Студентам университета Айовы предложили принять участие в эксперименте. Добровольцы должны были в течение 12 минут выполнить одно из трех предложенных заданий, целью которых было избавление от ощущения тревоги и поднятие настроения.

Во время исполнения задания под названием «Милосердие» участники должны были желать всем окружающим людям счастья. В упражнении «Взаимосвязанность» студентам предложили проанализировать свою связь с окружающими, например, оценить свои чувства к ним. Также было предложено выполнить «Нисходящее социальное сравнение», что подразумевало в себе развитие мыслей о превосходстве над другими людьми.

Оценив полученные результаты, исследователи пришли к выводу, что испытуемые, выполнявшие задание «Милосердие», отмечали улучшение настроения и ощущение счастья. Участники, опробовавшие на себе метод «Взаимосвязанность», говорили о появлении сочувствия. А при выполнении «Нисходящего социального сравнения» студенты не заметили изменений.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Барнауле голый мужчина разбился после
В Ростове-на-Дону абсолютно голый
Глава Aston Martin намерен защитить
Третье место в РФ по количеству
Ученые обнаружили связь между удалением
Появилась информация о судьбе квартир
Mercedes готовит к выпуску полностью
Ученые: Причины плохого сна связаны с
Анастасия Волочкова продемонстрировала
Ученые разработали уникальный метод
В ПФР рассказали о новых правилах
В Австралии двое мужчин сделали селфи с
«Я не хотел просыпаться»: Дмитрий
Компания Xiaomi выпустит свой первый
В России стартовали продажи новых Apple
«Семейная прогулка»: Сергей Безруков
На ebay продается ржавый Porsche 356 за
Дочь звезды «Дома-2» Насти Лисовой в
Xiaomi презентовало телескоп Star Trang
Эксперт: США в борьбе с Россией готовят
Лолита Милявская рассказала о своей
Представлен ТОП-10 перепродающихся в
Ольга Бузова и Полина Гагарина
Ученые: Партнеры по сексу влияют на
Победитель «Битвы Экстрасенсов»
Oppo выпустит смартфон Reno Light
Ferrari опубликовала видео с
Саша Черно в Instagram перечислила виды
Максим Виторган после разрыва с Ксений
Девушка Романа Гриценко расплакалась во
Просмотреть все новости