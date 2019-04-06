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Эксперт: США в борьбе с Россией готовят неприятный сюрприз для Прибалтики

В Прибалтике на фоне истерии о «российской агрессии» идет подготовка к мифической войне с РФ с наращиванием расходов на оборону и расчетом на помощь НАТО. По мнению румынского военного эксперта Валентина Василеску, США в борьбе с восточным соседом балтийских стран преподнесут им неприятный сюрприз.
Эксперт: США в борьбе с Россией готовят неприятный сюрприз для Прибалтики

Согласно новой доктрине, разработанной центром стратегических исследований RAND Corporation для Прибалтики, где практически отсутствует ВВС, ПВО и ВМФ, США планирует применить здесь методы тотальной войны, напоминающие тактику Вьетконга против американских войск. Пентагон намерен построить на территории государств Балтики подземные туннели со штабами и казармами, складами оружия и продуктов питания. США хотят создать центры вооруженного сопротивления под руководством бойцов-спецназовцев.

Василеску назвал идею «российской агрессии» абсурдом и считает, что для РФ наступление на Прибалтику не имеет стратегической выгоды. Кампания по обучению армии балтийских стран, уверен эксперт, необходима США для создания у границ с Россией военизированных формирований, подчиняющихся Пентагону. Вашингтон таким способом планирует поддерживать радикальные силы балтийских государств, где насчитывается около 30% россиян, пишет «ПолитРоссия».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:03

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