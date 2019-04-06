Компания Xiaomi выпустит свой первый автомобиль





Недавно пресс-секретарь компании Xiaomi заявил о коллаборации с автопроизводителем Bestune для модификации внедорожника T77. Он появится на мировом рынке под маркой Redmi, которая славится бюджетными смартфонами высокого качества.Стандартная комплектация Т77 включает в себя шестиступенчатую автоматическую коробку переключения передач и турбодвигатель объемом 1,2 литра с отдачей в 143 «лошади». Вес составляет около 1 500 килограммов. Эксперты предполагают, что Redmi будет отличаться от оригинала только улучшенным ПО, что позволит подключать автопилот через другие гаджеты. Также у владельца будет возможность управлять стеклоподъемниками и кондиционером с помощью голосового ассистента Xiao AI.Стоимость автомобиля Xiaomi составит около 870 тысяч рублей.