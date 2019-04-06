АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Австралии двое мужчин сделали селфи с разбившимся в горах Македонии НЛО
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Компания Xiaomi выпустит свой первый автомобиль

Китайский производитель Xiaomi заявил, что вместе с автопроизводителем Bestune выпустит внедорожник под брендом Redmi. Пресс-служба компании уже сообщила некоторые особенности и стоимость автомобиля.
Компания Xiaomi выпустит свой первый автомобиль

Недавно пресс-секретарь компании Xiaomi заявил о коллаборации с автопроизводителем Bestune для модификации внедорожника T77. Он появится на мировом рынке под маркой Redmi, которая славится бюджетными смартфонами высокого качества.

Стандартная комплектация Т77 включает в себя шестиступенчатую автоматическую коробку переключения передач и турбодвигатель объемом 1,2 литра с отдачей в 143 «лошади». Вес составляет около 1 500 килограммов. Эксперты предполагают, что Redmi будет отличаться от оригинала только улучшенным ПО, что позволит подключать автопилот через другие гаджеты. Также у владельца будет возможность управлять стеклоподъемниками и кондиционером с помощью голосового ассистента Xiao AI.

Стоимость автомобиля Xiaomi составит около 870 тысяч рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Австралии двое мужчин сделали селфи с
«Я не хотел просыпаться»: Дмитрий
Компания Xiaomi выпустит свой первый
В России стартовали продажи новых Apple
«Семейная прогулка»: Сергей Безруков
На ebay продается ржавый Porsche 356 за
Дочь звезды «Дома-2» Насти Лисовой в
Xiaomi презентовало телескоп Star Trang
Эксперт: США в борьбе с Россией готовят
Лолита Милявская рассказала о своей
Представлен ТОП-10 перепродающихся в
Ольга Бузова и Полина Гагарина
Ученые: Партнеры по сексу влияют на
Победитель «Битвы Экстрасенсов»
Oppo выпустит смартфон Reno Light
Ferrari опубликовала видео с
Саша Черно в Instagram перечислила виды
Максим Виторган после разрыва с Ксений
Девушка Романа Гриценко расплакалась во
Глюкоза восхитила идеальной фигурой в
Ольга Рапунцель раскритиковала выбор
Мать Алены Савкиной призналась, что
Ирина Пингвинова призналась в проблемах
Минобороны РФ впервые показало
IPad mini прошел проверку на прочность
Екатерина Стриженова показала своего
Ирина Пинчук хочет набить татуировку на
Смартфон Xiaomi Pocophone F2
Юлия Ковальчук поделилась откровенным
Дарья Пынзарь призналась, что
Просмотреть все новости