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На ebay продается ржавый Porsche 356 за 82,5 тысячи долларов

На ebay разместили объявление о продаже Porsche 356, который сильнейшим образом подвергся коррозии. Владелец хочет выручить за него 82,5 тысячи долларов.
На ebay продается ржавый Porsche 356 за 82,5 тысячи долларов

На онлайн-аукционе часто можно найти очень интересные объявления. Сейчас к продаже предлагается Porsche 356 Coupe 1952 года выпуска. Отличительной особенностью этого авто является то, что его кузов основательно «съеден» ржавчиной. Невозможно угадать даже цвет, в который он был окрашен. Владелец уверяет, что автомобиль при покупке был серым с голубым. На машине не сохранились логотипы, пришли в негодность задние фонари.

В салоне также царит разруха. Обивка сидений стерлась, разорвалась и нуждается в полной замене, все видимые элементы подверглись коррозии. Кроме всего прочего мотор и подвеска также нуждаются в проведении ремонтных работ.

Обычно отреставрированные экземпляры такого автомобиля продают по цене от 200 до 250 тысяч долларов. За эту машину хозяин установил цену 82 500 долларов. Для сравнения цены раритета с современными новыми машинами можно взять стоимость Porsche Cayenne с минимальным набором функций - 65 700 долларов.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:16

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