Ольга Бузова и Полина Гагарина померились крутостью в социальных сетях

Ольга Бузова и Полина Гагарина неожиданно для публики померились крутостью в социальных сетях. В своём Instagram обе опубликовали видео с недавних концертов, на которых акцентировали внимание на том, как многотысячный зал подпевал им. Гагарина с песней «Колыбельная» похвасталась, что слышала, как вместе с ней пели практически все из 12 тысяч присутствующих в зале человек, а вот Ольга Бузова количество уточнять не стала, отметив, что пел весь зал.Фанаты исполнительниц предположили, что таким образом те просто решили помериться крутостью, ведь многим показалось подозрительным то, что певицы опубликовали свои практически одинаковые посты в одно и то же время с небольшой разницей.