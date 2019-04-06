АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Австралии двое мужчин сделали селфи с разбившимся в горах Македонии НЛО
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Ольга Бузова и Полина Гагарина померились крутостью в социальных сетях

Ольга Бузова и Полина Гагарина померились крутостью в социальных сетях, где обе показали, как на концертах им подпевает зал. Фанаты обратили внимание, что похожие по смыслу видео знаменитости разместили в своих микроблогах практически в одно время.
Ольга Бузова и Полина Гагарина померились крутостью в социальных сетях

Ольга Бузова и Полина Гагарина неожиданно для публики померились крутостью в социальных сетях. В своём Instagram обе опубликовали видео с недавних концертов, на которых акцентировали внимание на том, как многотысячный зал подпевал им. Гагарина с песней «Колыбельная» похвасталась, что слышала, как вместе с ней пели практически все из 12 тысяч присутствующих в зале человек, а вот Ольга Бузова количество уточнять не стала, отметив, что пел весь зал.
Ольга Бузова и Полина Гагарина померились крутостью в социальных сетях

Фанаты исполнительниц предположили, что таким образом те просто решили помериться крутостью, ведь многим показалось подозрительным то, что певицы опубликовали свои практически одинаковые посты в одно и то же время с небольшой разницей.


Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Австралии двое мужчин сделали селфи с
«Я не хотел просыпаться»: Дмитрий
Компания Xiaomi выпустит свой первый
В России стартовали продажи новых Apple
«Семейная прогулка»: Сергей Безруков
На ebay продается ржавый Porsche 356 за
Дочь звезды «Дома-2» Насти Лисовой в
Xiaomi презентовало телескоп Star Trang
Эксперт: США в борьбе с Россией готовят
Лолита Милявская рассказала о своей
Представлен ТОП-10 перепродающихся в
Ольга Бузова и Полина Гагарина
Ученые: Партнеры по сексу влияют на
Победитель «Битвы Экстрасенсов»
Oppo выпустит смартфон Reno Light
Ferrari опубликовала видео с
Саша Черно в Instagram перечислила виды
Максим Виторган после разрыва с Ксений
Девушка Романа Гриценко расплакалась во
Глюкоза восхитила идеальной фигурой в
Ольга Рапунцель раскритиковала выбор
Мать Алены Савкиной призналась, что
Ирина Пингвинова призналась в проблемах
Минобороны РФ впервые показало
IPad mini прошел проверку на прочность
Екатерина Стриженова показала своего
Ирина Пинчук хочет набить татуировку на
Смартфон Xiaomi Pocophone F2
Юлия Ковальчук поделилась откровенным
Дарья Пынзарь призналась, что
Просмотреть все новости