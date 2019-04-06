Ученые: Партнеры по сексу влияют на иммунную систему друг друга





Группа исследователей во главе с Сэмом Ли передала 35 образцов кала здоровых мужчин мышам, у которых нет кишечного биома. После этого был проведен анализ T-лимфоцитов, которые активизировали рецептор гликопротеинов. Вследствие этого риск заражения вирусом иммунодефицита человека значительно увеличивается.Научную работу прокомментировал ученый Лорел Лагенаур. Он отметил, что компания, в которой он работает, модифицировала микроб влагалища, чтобы продуцировать белок, а он, в свою очередь, снижает возможность заболеть ВИЧ. Пока желаемого результата достичь не удалось, но эксперты работают над этим.Подведя итоги двух исследований, специалисты сообщили, что полученные данные помогут в дальнейшем создать лекарство для улучшения иммунитета. Также они отметили, что сексуальные партнеры влияют на иммунную систему друг друга, так как бактерии меняются при половом акте.