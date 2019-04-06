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Ученые: Партнеры по сексу влияют на иммунную систему друг друга

Группа американских ученых из Университета Колорадо после проведения ряда исследований выяснили, как партнеры по сексу влияют на иммунную систему друг друга. Статью соответствующего содержания опубликовало местное издание.
Ученые: Партнеры по сексу влияют на иммунную систему друг друга

Группа исследователей во главе с Сэмом Ли передала 35 образцов кала здоровых мужчин мышам, у которых нет кишечного биома. После этого был проведен анализ T-лимфоцитов, которые активизировали рецептор гликопротеинов. Вследствие этого риск заражения вирусом иммунодефицита человека значительно увеличивается.

Научную работу прокомментировал ученый Лорел Лагенаур. Он отметил, что компания, в которой он работает, модифицировала микроб влагалища, чтобы продуцировать белок, а он, в свою очередь, снижает возможность заболеть ВИЧ. Пока желаемого результата достичь не удалось, но эксперты работают над этим.

Подведя итоги двух исследований, специалисты сообщили, что полученные данные помогут в дальнейшем создать лекарство для улучшения иммунитета. Также они отметили, что сексуальные партнеры влияют на иммунную систему друг друга, так как бактерии меняются при половом акте.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:42

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