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Xiaomi презентовало телескоп Star Trang

Компания Xiaomi презентовала свою новую разработку – телескоп Star Trang. Эта новинка предназначена для использования дома взрослыми и детьми.
Xiaomi презентовало телескоп Star Trang

Представители компании рассказали, что к выпуску планируются две вариации устройства. Различаться они будут диаметром линз по 10 и 23 мм, что позволит увеличить изображение в 21,7 и в 50 раз. Стекло будет иметь специальное покрытие, что призвано улучшить оптические свойства прибора. Угол обзора будет одинаковым и составит 60 градусов.

Большое внимание разработчики уделили расширению целевой аудитории. Они сделали телескоп одинаково комфортным для использования взрослыми и детьми. Штатив в форме «треноги» имеет специальные пластины, повышающие устойчивость аппарата.

Также конструкция предполагает наличие защитных дисков, которые помогут сохранить детали от механических повреждений.

К телескопу прилагается также сумка, что делает комфортной транспортировку устройства.

Известно, что новинка поступит в продажу после 9 апреля. Ее стоимость составит 89 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:07

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