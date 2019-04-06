Xiaomi презентовало телескоп Star Trang





Представители компании рассказали, что к выпуску планируются две вариации устройства. Различаться они будут диаметром линз по 10 и 23 мм, что позволит увеличить изображение в 21,7 и в 50 раз. Стекло будет иметь специальное покрытие, что призвано улучшить оптические свойства прибора. Угол обзора будет одинаковым и составит 60 градусов.Большое внимание разработчики уделили расширению целевой аудитории. Они сделали телескоп одинаково комфортным для использования взрослыми и детьми. Штатив в форме «треноги» имеет специальные пластины, повышающие устойчивость аппарата.Также конструкция предполагает наличие защитных дисков, которые помогут сохранить детали от механических повреждений.К телескопу прилагается также сумка, что делает комфортной транспортировку устройства.Известно, что новинка поступит в продажу после 9 апреля. Ее стоимость составит 89 долларов.