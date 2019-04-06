Xiaomi презентовало телескоп Star Trang
Компания Xiaomi презентовала свою новую разработку – телескоп Star Trang. Эта новинка предназначена для использования дома взрослыми и детьми.
Представители компании рассказали, что к выпуску планируются две вариации устройства. Различаться они будут диаметром линз по 10 и 23 мм, что позволит увеличить изображение в 21,7 и в 50 раз. Стекло будет иметь специальное покрытие, что призвано улучшить оптические свойства прибора. Угол обзора будет одинаковым и составит 60 градусов.
Большое внимание разработчики уделили расширению целевой аудитории. Они сделали телескоп одинаково комфортным для использования взрослыми и детьми. Штатив в форме «треноги» имеет специальные пластины, повышающие устойчивость аппарата.
Также конструкция предполагает наличие защитных дисков, которые помогут сохранить детали от механических повреждений.
К телескопу прилагается также сумка, что делает комфортной транспортировку устройства.
Известно, что новинка поступит в продажу после 9 апреля. Ее стоимость составит 89 долларов.
Представители компании рассказали, что к выпуску планируются две вариации устройства. Различаться они будут диаметром линз по 10 и 23 мм, что позволит увеличить изображение в 21,7 и в 50 раз. Стекло будет иметь специальное покрытие, что призвано улучшить оптические свойства прибора. Угол обзора будет одинаковым и составит 60 градусов.
Большое внимание разработчики уделили расширению целевой аудитории. Они сделали телескоп одинаково комфортным для использования взрослыми и детьми. Штатив в форме «треноги» имеет специальные пластины, повышающие устойчивость аппарата.
Также конструкция предполагает наличие защитных дисков, которые помогут сохранить детали от механических повреждений.
К телескопу прилагается также сумка, что делает комфортной транспортировку устройства.
Известно, что новинка поступит в продажу после 9 апреля. Ее стоимость составит 89 долларов.
Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:07