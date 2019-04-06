Саша Черно в Instagram перечислила виды манипуляций

«..Минимизация — разновидность отрицания в совокупности с рационализацией. Манипулятор утверждает, что его поведение не является настолько вредным или безответственным, как полагает кто-то другой, например, заявляя, что насмешка или оскорбление были только шуткой..», - пишет Александра в своем свежем блоге.

По мнению многочисленных интернет-пользователей, своей публикацией Саша намекает на то, что окончательно разочаровалась в муже.Вчера, 5 апреля на страничке одной из самых эпатажных участниц реалити-шоу «Дом-2» появился пост, который привлек внимание многих фолловеров, а все потому, что в нем девушка рассказала, какими тактиками зачастую пользуются манипуляторы.Нужно сказать, что читатели сразу же заметили, что практически весь свой пост Черно скопировала из интернета, поэтому сделали вывод, что Саша не просто так опубликовала его у себя в профиле.К слову, некоторые пользователи Сети наоборот начали интересоваться у Александры, считает ли она себя манипулятором или своего любимого мужа Иосифа, ведь руководство «Дома-2» уже несколько раз указывало им на это.Отметим, что Саша до сих пор никак не отреагировала на вопросы подписчиков, несмотря на то, что зачастую она весьма агрессивно реагирует на нелицеприятные высказывания в адрес своей парочки.