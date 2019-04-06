Максим Виторган после разрыва с Ксений Собчак сильно похудел





Максим Виторган довольно сдержанно ведёт себя после официального заявления о расставании с супругой Ксенией Собчак. Актёр не комментирует ни причину развода, ни слухи, регулярно появляющиеся вокруг этой новости. Фанаты же заметили, что он вплотную занялся своей внешностью после разрыва с Собчак, а также сильно похудел.В комментариях под его снимками в Instagram, которые Виторган стал публиковать гораздо чаще, чем ранее, фолловеры пишут, что он похорошел, посвежел и стал выглядеть ещё более привлекательным. Поклонники не сомневаются, что такой мужчина обязательно обретёт своё счастье — найдёт женщину, которая будет любить его взаимно и долго.