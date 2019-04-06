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Максим Виторган после разрыва с Ксений Собчак сильно похудел

Известный актёр Максим Виторган после разрыва отношений с экс-ведущей «Дома-2» Ксений Собчак очень похудел. Это заметили его поклонники в Instagram, где он стал чаще показывать личные фотографии.
Максим Виторган после разрыва с Ксений Собчак сильно похудел

Максим Виторган довольно сдержанно ведёт себя после официального заявления о расставании с супругой Ксенией Собчак. Актёр не комментирует ни причину развода, ни слухи, регулярно появляющиеся вокруг этой новости. Фанаты же заметили, что он вплотную занялся своей внешностью после разрыва с Собчак, а также сильно похудел.
Максим Виторган после разрыва с Ксений Собчак сильно похудел

В комментариях под его снимками в Instagram, которые Виторган стал публиковать гораздо чаще, чем ранее, фолловеры пишут, что он похорошел, посвежел и стал выглядеть ещё более привлекательным. Поклонники не сомневаются, что такой мужчина обязательно обретёт своё счастье — найдёт женщину, которая будет любить его взаимно и долго.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:13

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